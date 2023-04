"On entendait des explosions, des obus, des balles" : les Français évacués racontent l'embrasement au Soudan

"On a vécu une semaine de chaos et on ne peut être que satisfaits. C'était improbable qu'il n'y ait pas de morts, les tirs sont dans toute la ville". Quelque 245 ressortissants français et étrangers évacués du Soudan ont atterri ce mercredi matin, vers 7h30, à l'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle dans un avion affrété par les autorités françaises. Parmi les passagers figuraient 195 Français, mais aussi des Néerlandais, des Italiens, des Néo-Zélandais, des Marocains ou encore des Soudanais, d'après le Quai d'Orsay.

Au micro de TF1, ils confient leur soulagement d'être de retour en France, et assurent avoir échappé de peu à la mort. "C'était vraiment une situation difficile. On entendait des explosions, des obus qui chutent dans des maisons, des balles", confie l'une des évacuées. Yassir, un Franco-soudanais, a réussi de peu à relier l'ambassade de France à Khartoum avec sa famille. "On a pris des risques. C'est mon frère qui nous a déposé avec sa voiture, on est passé par des points de contrôle. Ils nous ont demandé si on travaillait avec les militaires", relate-t-il.