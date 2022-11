Avec plus de 100 missiles tirés, la Russie plonge à nouveau l'Ukraine dans une situation critique

C'est "l'attaque la plus massive" contre l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe, selon les autorités. Les sirènes antiaériennes ont retenti partout dans le pays, ce mardi après-midi, comme le montre une application officielle de défense anti-aérienne. En tout, "plus de 100 missiles" se sont abattus sur plusieurs villes et régions, touchant des infrastructures critiques, a estimé la Défense ukrainienne.

Peu avant 15 h 30 (14 h 30 à Paris), la capitale Kiev, ainsi que la deuxième plus grande ville ukrainienne, Kharkiv (au nord-est du pays) et Lviv (à l'ouest), ont été touchées par des "attaques" au missile. Celles-ci, qui interviennent quelques jours après l'humiliante retraite des troupes russes de Kherson, et en plein sommet du G20, ont aussi touché plusieurs autres régions ukrainiennes, frappant des infrastructures essentielles, provoquant des coupures d'électricité, selon les autorités locales et régionales. Une situation jugée "critique" par la présidence ukrainienne.

Volodymyr Zelensky a d'ailleurs réagi dans une allocation vidéo, exhortant les Ukrainiens à "rester à l'abri", prévenant que "les heures à venir vont être sombres". Une intervention qui retenti également à l'international, l'Ukraine demandant une "réaction de principe" de la part des pays du G20 suite à ces attaques, a écrit sur Twitter le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kouleba.