VIDÉO - Guérilla au Soudan : la France évacue près de 400 ressortissants

La France a évacué du Soudan près de 400 ressortissants français et de multiples nationalités, en assurant depuis dimanche plusieurs rotations aériennes entre Khartoum et Djibouti, a annoncé lundi matin le ministre français des Affaires étrangères.

"Ces rotations ont permis d'évacuer 388 personnes, dont les ressortissants français qui le souhaitaient ainsi qu'un nombre significatif de citoyens d'autres pays, notamment européens (Allemagne, Autriche, Danemark, Finlande, Grèce, Hongrie, Italie, Irlande, Pays-Bas, Roumanie, Royaume-Uni, Suède, Suisse) mais également africains (Afrique du Sud, Burundi, Ethiopie, Lesotho, Maroc, Namibie, Niger, Ouganda, Rwanda Soudan), d'Amérique (Etats-Unis, Canada) et d'Asie (Inde, Japon, Philippines)", détaille-t-il dans un communiqué.

Les combats meurtriers qui font rage depuis plus d'une semaine au Soudan ont contraint plusieurs capitales européennes et Washington à évacuer leurs ressortissants ou leur personnel diplomatique. Et la guerre ouverte qui frappe depuis plus d'une semaine le cœur de la capitale a achevé un système de santé déjà à genoux.

Cette opération d'évacuation, coordonnée depuis la cellule de crise du Quai d'Orsay, est rendue possible grâce à une accalmie sur le terrain. "Nous avons appelé la communauté internationale à un cessez-le-feu de trois jours à l'occasion de la période de l'Aïd el-Fitr, et nous avons obtenu des garanties de sécurité de toutes les parties prenantes sur le terrain pour mener cette opération", assure Anne-Claire Legendre, porte-parole du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, dans le sujet en tête de cet article.