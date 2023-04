Conseil de sécurité, attaque surprise, Macron veut retourner à Kiev… Le point sur la situation en Ukraine

Le Quai d’Orsay hausse le ton. Après les propos polémiques de l’ambassadeur de Chine sur LCI sur l’intégrité territoriale de la Crimée et la souveraineté des ex-États de l’URSS, la France est intervenue. Dans un communiqué, le directeur de cabinet de la ministre des Affaires étrangères, qui a reçu Lu Shaye, "a marqué le caractère inacceptable de la remise en cause du respect de la souveraineté, de l'indépendance et de l'intégrité territoriale de tous les États, principes fondamentaux de la Charte des Nations unies, qui s'impose à tous". Et a appelé le diplomate "à faire un usage de sa parole publique qui soit conforme avec les positions officielles de son pays" qui, lui aussi, a pris ses distances.