Guerre de communication entre la Russie et l'Ukraine : des vidéos détournées de leur sens ?

Deuxième détail, on entend sur la droite du blindé des tirs nourris au moment même où le char passe juste à côté et dévie sa route. Enfin, troisième précision, la machine ne prend pas la fuite après avoir écrasé la voiture. Et d'ailleurs, la victime est très vite secourue par les gens qui ont assisté à la scène. En fait, le conducteur de ce blindé, qui n'est pas Russe, mais visiblement Ukrainien, a dévié de sa trajectoire comme s'il évitait des tirs sur sa droite et a fini sa course de façon accidentelle dans la voiture.