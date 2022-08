Guerre de l’espace, ces puissances qui misent tout

En effet, l'espace est un terrain d’affrontement des superpuissances économiques, comme les États-Unis et la Chine. Mais, il n’y a pas qu’eux. Il y a aussi l’Union européenne, la Russie et l’Inde. Si on ne se focalise que sur les budgets, les États-Unis consacreront, en 2023, 25 milliards de dollars pour son projet spatial. C’est 3% de leur budget, soit cinq milliards de plus que cette année 2022. La Chine, elle, y consacrera dix à quinze milliards de dollars, selon les spécialistes. Les trois autres puissances sont loin : dix milliards pour l’Union européenne, trois milliards et demi pour la Russie et environ deux milliards de dollars pour l’Inde.