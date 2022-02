VIDÉO - "Je panique" : l'angoisse et les larmes des Ukrainiens installés en France

Ce jeudi matin, les prières et les chants ont ainsi longuement résonné dans la cathédrale Saint Volodymyr le Grand, à Paris. Dans ce lieu de foi et de regroupement spontané, l’incertitude ronge les fidèles. "Je'ai prié pour l’Ukraine, j'ai prié pour mon mari. J'ai prié pour tout", témoigne une femme dans le reportage de TF1 en tête de cet article, avant de s’effondrer en larmes. "J’ai mon père qui est militaire. Il se trouve au centre des bombardements. On n’a pas de nouvelles. Ça fait déjà 12h. C’est beaucoup parce qu’en temps normal, il dit toujours que tout va bien", abonde une autre jeune femme, elle aussi gagnée par l’émotion.