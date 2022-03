Guerre : des soldats ukrainiens blessés racontent le front

Ils devaient tenir face à l'ennemi, quelles que soient les conséquences pour défendre la souveraineté ukrainienne, mais pas seulement. En effet, Olèg fait savoir que sa famille est encore à Soumy, près de la frontière russe. Et le plus dur, c'est de ne pas pouvoir les joindre. Il n'y a plus d'électricité et ces proches sont sous des bombardements permanents.