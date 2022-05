Guerre du blé en Ukraine : quels sont les pays menacés de famine ?

Une crise alimentaire mondiale se profile, conséquence directe de l'invasion de l'Ukraine et du blocus imposé par la Russie en mer Noire. Au moins cinq pays risquent de souffrir directement de la pénurie de blé induite par cette situation.

Les premiers concernés par une rupture des exportations du blé ukrainien sont l'Érythrée, à l'est de l'Afrique, qui dépend à 100% des exportations de blé de Russie et d'Ukraine, l'Arménie et la Mongolie (plus de 99%). Et pour l'Azerbaïdjan et la Biélorussie, c'est plus de 95%.