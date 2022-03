En soutien à l'Ukraine, Américains, Canadiens, Finlandais et Suédois ne veulent plus de vodka russe

Les "Moscow Mule", c'est fini. Les habitués de Caddies, un bar et restaurant de Bethesda dans le Maryland aux États-Unis, peuvent toujours se délecter de ce cocktail à base de vodka, bière de gingembre et citron vert, mais sous un nouveau nom : "Kiev Mule". Ronnie Heckman, 31 ans et propriétaire de l'établissement situé en banlieue de la capitale américaine, a aussi décidé de ne plus acheter ou servir de vodka russe en signe de solidarité avec l'Ukraine, prise d'assaut par la Russie depuis jeudi dernier.

"Nous espérons que d'autres personnes (...) vont rejoindre le mouvement afin d'alerter sur ce qui se passe en ce moment", explique à l'AFP Ronnie Heckman, dont la famille a des liens avec l'Ukraine et la Russie depuis plusieurs générations. Une partie des bénéfices de la vente des "Kiev Mule" et "Ukrainiens Blancs" (cocktail à base de vodka, liqueur de café et crème) servis à Caddies ira à un fonds d'urgence pour les enfants ukrainiens, d'après M. Heckman.