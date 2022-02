Guerre en Ukraine : 115 000 réfugiés ukrainiens en Pologne

Certains bénévoles arrivent même de pays voisins, comme cet Ukrainien de République Tchèque. Natalya, elle, a fui la ville de Lviv en Ukraine et lui demande si elle peut partir avec lui. La réponse est “oui”. Ce train arrive de Kiev avec à son bord des femmes et des enfants. Ils y ont passé 14 heures. Derrière les grilles, de nombreux Ukrainiens qui vivent en Pologne et attendent de retrouver leur famille. Nous rencontrons Christina. Elle s’inquiète de ne pas apercevoir ces proches même si elle sait qu’ils étaient à bord. Une heure interminable, quand enfin, “le soulagement”.