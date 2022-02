Guerre en Ukraine : 370 000 réfugiés accueillis dans les pays limitrophes

À Przemysl (Pologne), un camp a été monté hier pour faire face à l'afflux de réfugiés. Selon une responsable, "heure après heure, il y a de plus en plus de monde qui arrive sur place. Ils viennent chercher de la nourriture. On leur prépare à manger. Personne ne s'attendait à ça." Le camp n'est qu'un point de passage. Pour ceux qui y arrivent, l'urgence est désormais de trouver un lieu où passer la nuit.