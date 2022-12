VIDÉO - Guerre en Ukraine : nos reporters à quelques mètres du front de Donetsk

"Le monde russe a tout détruit ici, juste avec des obus". Toujours une cigarette à la main, la Kalachnikov jamais loin, Santa nous emmène dans un village dévasté par les combats. Il ne faut pas s'attarder, les soldats russes ne sont qu'à quelques rues de là. Santa connaît le terrain par cœur, cela fait huit ans qu'il s'y bat. Dans la région, la renommée de ce chef d'unité ukrainien n'est plus à faire. Au volant, il explique : "Là, il faut rouler le plus vite possible parce qu'on a de grandes chances d'être touché par un obus". Et alors que nous arrivons sur la position de ses artilleurs, un obus tombe à 150 mètres de là. Marche arrière et départ à toute vitesse. "Ça tombe autour de nous, on ne peut pas rester ici." Les soldats ukrainiens, eux, restent sur leur position de défense pilonnée par l'artillerie.