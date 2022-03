Guerre en Ukraine : à Irpin, le système D d'une ville assiégée

Dans ce contexte, quelques volontaires s'organisent pour donner de la nourriture à ceux qui n'en ont plus depuis près d'une dizaine de jours. La plupart des ponts reliant Irpin à Kiev ont aujourd'hui été détruits. Résultat, pour acheminer les denrées alimentaires, les habitants doivent utiliser les moyens du bord et des chariots de course tractés par des cordes. "C'est dangereux à chaque fois, lorsqu'il y a des bombardements, on est obligés de se jeter par terre et attendre. Chaque jour, on peut y passer", explique l'un d'eux au micro de TF1.