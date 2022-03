Guerre en Ukraine : à Kiev, la vie sous les bombes

Pour échapper à la mort, beaucoup essaient encore de fuir en voiture malgré les barrages de l'armée, les bouchons et les bombardements. S'enfuir, peu importe le moyen, voiture ou train tant que c'est le plus vite et le plus loin possible. Certains se disent terrifiés, notamment les femmes. D'autres aimeraient avoir tout le temps du monde. Les pères qui disent adieu. Ils restent pour se battre et à prendre les armes.