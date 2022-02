Guerre en Ukraine : à l'assaut de Marioupol, un port stratégique pour les Russes

Safia marche seule au bord de la route. Elle est triste, car son fils a été mobilisé. Elle veut que cette guerre finisse le plus vite possible. Hier, le village était encore sur la ligne de front. Les séparatistes et les Russes ont avancé sur les terres et ont fait reculer les soldats ukrainiens. Ils ont pris le village situé à quatre kilomètres et continuent d'avancer en direction de Marioupol.