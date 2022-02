Guerre en Ukraine : à Lviv, Ukrainiens et étrangers ont répondu à l'appel du président Zelensky

Depuis le début de la guerre, cet Ukrainien n’a qu’une seule idée en tête : prendre les armes et faire reculer l'armée russe. Il a donc quitté la Pologne où il vit depuis plusieurs années et c’est sur les routes de Kiev que nous l'avons rencontré. “Tous les hommes ukrainiens du monde entier sont de plus en plus déterminés, chaque seconde qui passe. Ils reviennent tous au pays. Moi, je vais dans ma ville natale et sur mon trajet, j’en ai rencontré dix autres comme moi”, précise-t-il.