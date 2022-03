Après des bombardements sur la centrale de Zaporijjia, Zelensky accuse Moscou de recourir à la "terreur nucléaire"

"S'il y a une explosion, c'est la fin de tout" : le président ukrainien Volodymyr Zelensky a livré dans la nuit de jeudi à vendredi un message alarmant. Il accuse Moscou d'avoir recours à la "terreur nucléaire" et de vouloir "répéter" la catastrophe de Tchernobyl, la plus grave de l'Histoire en 1986, après des tirs russes ayant touché quelques heures plus tôt dans la nuit des infrastructures de la plus grande centrale atomique d'Europe, Zaporijjia, dans le sud de l'Ukraine.