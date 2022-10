VIDÉO - Guerre en Ukraine : au cœur d'un impressionnant "cimetière de missiles russes"

Une équipe de LCI a pu se rendre dans ce lieu tenu secret dans la région de Kharkiv. Et, sur place, elle a découvert un terrain vague, où reposent des carcasses de missiles et d'engins explosifs posées à même le sol. Chaque pièce est soigneusement identifiée et étiquetée par les autorités, afin de servir de preuves contre les crimes de guerre russes. "Au total, la Russie a effectué 4500 frappes de missiles" depuis le début du conflit, a affirmé, jeudi 27 octobre, le président Volodymyr Zelensky,