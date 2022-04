Guerre en Ukraine : au cœur de l’ultime bataille à Marioupol

Nos journalistes ont pu filmer un char russe qui se mettait en position, canon dirigé vers l'ultime secteur de repli des soldats ukrainiens. Ils se sont rapprochés de la zone industrielle d'Azovstal. Des détonations d'artilleries y résonnaient. Et pour cause, à ce moment, les combats s'y concentrent. Ce gigantesque complexe industriel au bord de la mer d'Azov date de l'époque soviétique. Plusieurs bataillons ukrainiens s'y sont retranchés et bunkerisés. Ils résistent, mais pour combien de temps encore ?