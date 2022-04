Guerre en Ukraine : au cœur des combats à Marioupol

Alors que nous quittons Marioupol en direction du nord, notre équipe a croisé une colonne de chars russes. Il se dirige vers un autre front du Donbass qui se rallume entre les soldats ukrainiens et les séparatistes pro-russes. Sur la route, proche de la ligne de contact, les tirs fusaient. Un obus venait de toucher une maison. Une grosse offensive se prépare dans la région de Donetsk. Sur cette route, il y a quelques jours, un lance-roquettes multiple russe entrait en action. Et en face, les Ukrainiens ont rassemblé leurs troupes les plus aguerries et leurs blindés.