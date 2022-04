VIDÉO - Guerre en Ukraine : au cœur des combats à Marioupol

Tout autour, dans chaque rue de cette cité portuaire du sud-est de l'Ukraine assiégée depuis fin février, et où 100.000 civils seraient toujours piégés, les deux camps se livrent à une guérilla urbaine féroce. "Ça tire tout le temps et ils tirent sans faire attention à nous les civils. Les deux camps se combattent au sol, au contact", témoigne un habitant dans l'un des reportages réalisés par TF1. Les Russes sont aidés par des milices tchétchènes. À un carrefour, les équipes de TF1 rencontrent un groupe originaire de Grozny. "Bientôt tout va être sous contrôle. On est très nombreux", s'enflamme le soldat. "Si j’en reçois l’ordre, je mourrai ici pour accomplir ma mission jusqu’au bout", ajoute-t-il avec conviction.

Alors que le Kremlin a ordonné à ses troupes de quitter certaines régions de l'Ukraine, l'Est du pays se retrouve, lui, plus que jamais sous pression. Les Occidentaux s'accordent à dire qu'une nouvelle offensive d'envergure se prépare sur les régions de LouGansk et du Donbass. Les Ukrainiens y ont rassemblé leurs troupes les plus aguerries et leurs blindés.