VIDÉO - Stocks de vivres, fenêtres dissimulées... Le quotidien des francophones en Ukraine

Jacky Lebas vit en Ukraine depuis trois ans. Dans les images qu'il a filmées, et que le 13H de TF1 présente dans la vidéo en tête de cet article, on voit des convois militaires ukrainiens qui se déploient dans sa ville, située à l'ouest de Kiev. Le simple fait de sortir est extrêmement dangereux pour lui. "Aujourd'hui dans la rue, il n'y a plus personne. Le maire a donné des consignes. Les rues principales sont minées pour attendre les chars russes", nous explique-t-il. Rester et attendre, voici comment Français et Ukrainiens vivent cloitrés chez eux.