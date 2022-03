Guerre en Ukraine : avec les séparatistes pro-russes aux portes de Marioupol

Selon cet homme, un petit drapeau blanc était accroché à sa voiture. Mais malgré cela, quand il a voulu traverser un check-point côté ukrainien, des hommes lui auraient tiré dessus et auraient tiré en direction de sa voiture. Donc, on comprend bien qu'il est extrêmement compliqué et dangereux pour les habitants de Marioupol de quitter cette ville qui est complètement assiégée et encerclée.