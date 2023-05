VIDÉO - Guerre en Ukraine : Bakhmout, détruite à 95%, une victoire en trompe-l'œil pour Moscou ?

Il n'en reste qu'un immense champ de ruines. Il y a un an et demi, 70.000 personnes vivaient à Bakhmout. Des hommes, des femmes et des enfants habitaient ces immeubles ravagés par la guerre. Les images satellites de Bakhmout avant le début du conflit et aujourd'hui sont saisissantes. Un sol stérilisé, criblé de trous d'obus, de cratères.