VIDÉO - Barrage en Ukraine : une famille sauvée des flots par le drone du "Père Noël"

Mais c'est à l'instant où l'espoir commençait à s'affaiblir et que la majeure partie de la maison était déjà engloutie par les flots, qu'un vrombissement dans le ciel s'est fait entendre. "C'était comme un ange sauveur", se remémore Kateryna dans la vidéo en tête de cet article. La mère de 40 ans se souvient qu'elle a immédiatement compris qu'il s'agissait d'un drone ukrainien. Elle a alors appelé à l'aide, en se penchant par la fenêtre et levant les deux mains en signe de prière. "Je leur montre que nous sommes trois et que nous n'avons plus rien à manger ou à boire", raconte-t-elle, en larmes.