VIDÉO - Blackout en Ukraine : la périlleuse réparation des centrales sous le feu de l'armée russe

La centrale à charbon a déjà été visée à quatre reprises par les bombardements russes. Les dégâts sont considérables, et même en travaillant d'arrache-pied, les ouvriers ukrainiens ne pourraient pas tout réparer. La course est infernale, et répond à un simple enjeu : réparer plus vite que les Russes ne détruisent. C'est pourquoi le directeur du site en appelle à l'aide des pays européens. "Ce type de pièces n'attend pas sur une étagère dans un magasin, nous explique-t-il. On doit le commander et le faire produire, il faut par exemple un an pour fabriquer un transformateur."