Bombardements sur la centrale de Zaporijjia : Zelensky accuse Moscou de recourir à la "terreur nucléaire", les alliés condamnent

Les niveaux de radioactivité restent inchangés sur le site de la centrale, qui compte six réacteurs nucléaires et fournit une grande partie de l'énergie du pays, a indiqué de son côté l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), selon qui aucun équipement "essentiel" n'a été endommagé. Elle "appelle à cesser l'usage de la force et avertit d'un grave danger si les réacteurs sont touchés", a tweeté l'organisation.

Lors d'une conférence de presse depuis Vienne, son directeur Rafael Mariano Grossi a confirmé qu'il n'y avait pas eu de fuite radioactive, mais il a fustigé le fait que "l'intégrité physique de ce site n'ait pas été respectée" la nuit dernière. "Aucun des systèmes de sécurité des six réacteurs sur site n'a été impacté, il n'y a aucune fuite de matériau radioactif, (...) mais l'exploitant et le régulateur ukrainiens nous disent que la situation est encore très tendue et très difficile", a-t-il rapporté.

Rafael Mariano Grossi a ensuite estimé que"le temps est venu d'agir" et s'est dit "prêt à me rendre à Tchernobyl dès que possible, pour que tous les principes que j'ai évoqués ne soient plus jamais remis en question (...) et pour se mettre d'accord sur un compromis commun pour les respecter", a-t-il lancé. Il a reconnu des difficultés "logistiques" à ce voyage, dans le contexte d'une "situation inédite", "dans l'inconnu total", mais a assuré que celui-ci n'est pas "impossible". "Les deux partis réfléchissent à leur réponse", a-t-il indiqué, estimant que "la situation aurait pu être dramatique". "Nous ne devons pas attendre qu'une catastrophe arrive avant d'essayer d'y répondre", a-t-il tranché.