"C'est dégueulasse, c'est répugnant" : le député européen Bernard Guetta dénonce l'attitude de Poutine sur LCI

Alors que les premières unités de troupes russes sont entrées ce vendredi dans les quartiers nord de Kiev, y faisant de premiers morts, les forces ukrainiennes sont bien décidées à les affronter, infligeant des pertes aux envahisseurs, selon le Pentagone. Mais le maître du Kremlin semble résolu à poursuivre son offensive et obtenir un changement de régime en Ukraine, qualifiant même les membres de l'équipe du président Volodymyr Zelensky de "drogués" et de "néonazis". "Prenez le pouvoir entre vos mains", a-t-il lancé à l'adresse des militaires ukrainiens. "Il me semble qu'il sera plus facile de négocier entre vous et

moi", a-t-il ajouté.