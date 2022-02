Guerre en Ukraine : ce qu'a annoncé Joe Biden

Les sanctions économiques annoncées vont à la fois toucher le système financier, le système monétaire, le système bancaire de la Russie, les avoirs détenus aux Etats-Unis, les élites russes et les exportations technologiques. Elles vont être mises en œuvre rapidement. Toutefois, il faut noter qu'il n'y a pas d'exclusion du système Swift. Cela veut dire que la Russie ne sera pas totalement coupée du système financier international. C'est une petite surprise, mais il semble qu'il n'y ait pas eu de consensus au sein des alliés sur ce point. À travers ces sanctions dévastatrices, il a essayé de démontrer qu'il est allé le plus loin possible dans la communauté internationale, avec l'accord de ses alliés.