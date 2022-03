Guerre en Ukraine : ces Français qui choisissent de rester

Des files d'attente interminables pour quelques médicaments. C'est le quotidien à Kherson depuis l'arrivée des Russes mercredi dernier. Les troupes de Vladimir Poutine se sont emparées de cette ville au Sud de l'Ukraine après des combats acharnés.

Pris au piège, des Français sont toujours place. Impossible de fuir, les Russes les en empêchent. "Je me sens prisonnier, parce que je ne peux plus faire ce que je veux, je ne peux plus sortir de la ville", se désespère Jean-Paul dans le reportage en tête de cet article, assurant qu'il "voudrait bien rentrer en France."