VIDÉO - Guerre en Ukraine : ces mécanos transforment des vieilles Lada en buggies militaires

Sous leurs mains expertes, la Lada, voiture des plus courantes en Ukraine, se métamorphose en un redoutable 4x4 taillé pour les batailles face aux envahisseurs russes. À partir de ces véhicules spartiates de l’ère soviétique, Vitaly produit un mini-buggy adapté aux terrains accidentés de l’Ukraine : "On retire le volant, le moteur et les suspensions. On rénove, on réassemble tout ça et on obtient un nouveau véhicule", explique-t-il à notre équipe, dans un atelier secret.