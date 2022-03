Guerre en Ukraine : ces Russes qui quittent leur pays et rejoignent la Finlande

Chaque jour, deux trains parcourent les quelque 400 kilomètres qui séparent l’ancienne Leningrad de la capitale finlandaise. Difficile toutefois de trouver une place libre, les réservations ont explosé ces derniers jours. Et pour cause, beaucoup craignent que la Russie ferme la liaison ferroviaire qui relie les deux pays. En effet, pour la toute première fois de son histoire, la Finlande a déclaré vouloir rejoindre l’Otan. Et Moscou a d’ores et déjà fait savoir qu’il y aurait, le cas échéant, de graves répercussions.