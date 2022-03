Ukraine : ces volontaires étrangers prêts à combattre l’armée russe

Tout comme en 1936, ces volontaires ne semblent pas guider par l’appât du gain et se définissent comme des défenseurs de la démocratie. "Je me bats pour la démocratie. Parce que la démocratie n’a pas de prix. Et un seul homme ne devrait pas décider d’en priver un autre pays", explique un volontaire, tenue kaki et maquillage militaire. Chacun d'entre eux a bien conscience toutefois que le voyage pour l’Ukraine peut être sans retour.