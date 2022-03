Guerre en Ukraine : cessez-le-feu précaire après une nuit de bombardements

Un cessez-le-feu a été promis par l’armée russe dès ce lundi matin, et l’ouverture de six corridors humanitaires depuis quatre villes : Kharkiv, Kiev, Marioupol et Soumy. Mais quatre d’entre eux conduiraient les réfugiés ukrainiens vers la Biélorussie et la Russie. Une façon d’empêcher que ces routes soient utilisées dans l’autre sens pour rapporter du matériel humanitaire et des armes depuis l’Occident.