Mykolaïv et Marioupol villes martyres, missiles hypersoniques tirés... le point sur la situation en Ukraine

Les combats s'étendent et redoublent d'intensité. Samedi 19 mars, au 25e jour de l'invasion militaire russe en Ukraine, l'Ukraine s'est enfoncée un peu plus dans une guerre totale. La situation a empiré sur le front. Les villes de Mykolaïv et Marioupol ont subi de nombreux raids de la part de Moscou, à l'image d'une caserne militaire pilonnée, où ont été dénombrés des dizaines de morts. Sur place, les survivants de ces bombardements côtoient la faim, la soif, le froid et la mort.

Pour la première fois dans ce conflit armé, la Russie a dit avoir utilisé en Ukraine des missiles hypersoniques, un engin furtif que Vladimir Poutine qualifie lui-même d'"invincible". Preuve, s'il le fallait, de l'accélération de l'offensive russe. Face à cette amplification des frappes ennemies, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky continue de tenir tête au Kremlin, appelant à des pourparlers de pays sérieux et pressant la Chine, allié stratégique de Moscou, à condamner "la barbarie russe".