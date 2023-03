VIDÉO - Chars Leopard : dispensées en accéléré, les formations des Ukrainiens s'achèvent déjà

C'est ainsi ce qu'a indiqué le capitaine espagnol Contreras, instructeur en chef espagnol de la formation, lors d'une visite accordée à la presse sur la base militaire San Gregorio de la ville de Saragosse, au nord-est de l'Espagne. Après quatre semaines de formation, le responsable a précisé que les soldats ukrainiens partiront avec une "connaissance très acceptable" des chars Leopard 2A4, qui vont être déployés en Ukraine.

55 Ukrainiens, 40 membres du personnel des chars et 15 experts en mécanique, avaient été envoyés en Espagne. Alors que la formation doit durer en temps normal deux mois, elle a été accélérée, avec un entrainement de 12 heures par jours à raison de six jours par semaine.

"Ils ont tous des connaissances en matière de chars de combats et cela les a aidés à retenir tout ce que nous leur avons montré durant la formation", a expliqué le capitaine Contreras, ajoutant : "Bien que les chars de combat soient différents, il y a beaucoup de systèmes similaires, et cela facilite beaucoup les choses." Le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, a annoncé en février l'envoi de six chars Leopard 2A4, et possiblement quatre autres plus tard.