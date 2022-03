Combats à Kharkiv, prise de Kherson, reprise des pourparlers... Le point sur la situation en Ukraine

Au septième jour de l'offensive déclenchée par Vladimir Poutine en Ukraine, des unités aéroportées russes ont débarqué à Kharkiv, la deuxième ville du pays, située dans l'est à 50 km de la frontière avec la Russie, selon l'armée ukrainienne. Après plusieurs bombardements ayant fait au moins 21 morts la veille, des bâtiments abritant des forces de sécurité et l'université ont été touchés. Au moins quatre personnes ont été tuées et neuf blessées. Des bombardements ont également frappé la ville de Jitomir, à 150 kilomètres à l'ouest de Kiev. Au moins trois personnes y ont été tuées, selon des habitants.

Moscou attaque aussi la ville portuaire de Marioupol, (sud-est), dont la prise lui permettrait d'assurer une continuité territoriale entre ses forces venues de Crimée et celles venues des territoires séparatistes du Donbass. L'artillerie russe a pilonné des zones résidentielles, y compris une maternité et une école, blessant 42 personnes, selon le conseil municipal.

Selon le maire de Marioupol Vadym Boïtchenko, les forces russes ont tenté d'empêcher les civils de fuir la zone.