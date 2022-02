Guerre en Ukraine : combats de rue à Kharkiv

Depuis, entre Russes et Ukrainiens, la guerre des images aussi s'est enclenchée. Dans les rues, les soldats ukrainiens affichent leur prise de guerre. La ville est sous contrôle et les Russes démoralisés reculent selon le gouverneur. Une guerre de positions, alors que des habitants sont retranchés. Ce soir encore, à Kharkiv, on va vivre terré. Il y a deux jours, un hôpital pour enfants s'est installé dans un abri. Les patients y passeront leur troisième nuit sous les bombes.