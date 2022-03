Guerre en Ukraine : combien de temps Kiev peut résister à l'offensive russe ?

Des images satellites ont été prises au nord, sur la route qui relie Ivankiv à la capitale ukrainienne. Elles montrent 65 km de convoi, 65 km de chars et de blindés ainsi que 65 km de soldats russes en route vers Kiev. Les premiers soldats russes sont à une vingtaine de kilomètres du centre-ville, dans la banlieue Boutcha, où des affrontements violents ont lieu depuis dimanche. Par ailleurs, Kiev a été prise en tenaille par le nord et l'ouest, mais aussi par l'est à Brovary.