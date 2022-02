Guerre en Ukraine : combien de temps pourrait-elle durer ?

C'est la grande question. On peut penser que les Russes souhaiteraient en finir. C'est-à-dire prendre Kiev et parvenir à dominer le Donbass en quatre ou cinq jours. "C'est un objectif qui semble malheureusement réaliste par rapport à la capacité militaire de la Russie et sa supériorité", lâche Pierre Servent, consultant militaire TF1-LCI.