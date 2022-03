Guerre en Ukraine : comment l’armée russe progresse

Plus question de rester là. Cette femme s'en va avec sa famille et son chien et raconte les trois derniers jours. Les abords de Kiev ne sont plus qu'un vaste champ de bataille et de ruines où l'on entend encore quelques tirs. Ici, à Marioupol, par exemple, il y avait un lycée, il avait été rasé la nuit dernière. Un peu plus au sud, ces sont les civils qui sont les principales victimes. Scène de chaos dans ce dispensaire. Ce père vient de perdre son fils de seize ans. Il était près de son lycée lorsqu'une bombe a explosé.