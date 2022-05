Guerre en Ukraine : comment l'armée ukrainienne résiste dans le Donbass

À Sievierodonetsk, où travaillent les soldats qui nous accompagnent, il faut courir de nouveau. Car l'armée russe tient les abords de la ville. Ici, elle piétine et ne parvient pas à enfoncer les lignes ukrainiennes. "Là, c'est la ligne de front. On les tient en respect, et croyez-moi, ils ne passeront pas". Les Russes n'avancent pas et restent sur leur position.