Guerre en Ukraine : comment la solidarité s’organise en France

"Derrière toutes ces perfusions, derrière tous ces sets de pansements, il y aura des vraies personnes derrière qui seront soignées grâce à cela", explique Anastasia, une étudiante russe. Elle partage avec Ana, Ukrainienne, la même mission et la même langue. Sur les cartons, elle écrit le contenu des colis. Six tonnes en tout, transporté par un Ukrainien pour passer la frontière plus vite.