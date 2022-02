VIDÉO | Ukraine : comment Poutine musèle la couverture du conflit par les médias russes

"Les tirs ukrainiens sur les quartiers résidentiels de Donetsk sont de plus en plus fréquents". À écouter l'envoyé spécial de cette chaîne d'État russe, comme on le voit dans le sujet de TF1 en tête d'article, la guerre n'a lieu qu'au Donbass, et elle est causée par des exactions ukrainiennes. Un téléspectateur russe ordinaire n'a d'ailleurs que peu de chances d'entendre parler de ce qui se passe actuellement à Kiev, ou dans toute l'Ukraine.