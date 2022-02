VIDÉO - "On est prêts au combat" : aux côtés de militaires français en partance pour la Roumanie

Les militaires s'entraînent chaque jour dans les rues d'Annecy. Aujourd'hui, leur départ fait la fierté des habitants. "Je trouve ça bien qu'on réagisse et qu'on ne laisse pas faire", lance une habitante. Un autre abonde : "On a le devoir de les aider, de les accompagner, puisque c'est la sauvegarde de la démocratie, en Europe et dans le monde, qui est en jeu".

Les chasseurs alpins font partie des troupes d'élite, entraînées à combattre en milieu extrême. Pour défendre l'Otan dans le cadre du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Ils emmènent avec eux : fusil d'assaut, missiles, mortiers, mitrailleuses et 200 véhicules.