Solidarité : un fabricant français croule sous les demandes de drapeaux ukrainiens

À Avelin, dans le Nord, les machines à coudre tournent à plein régime. L'entreprise Doublet fabrique habituellement des drapeaux tricolores, mais depuis quelques jours, les tissus bleu, blanc, rouge font place au jaune et bleu du drapeau ukrainien. "On ne peut pas aller les aider, on ne peut rien faire, donc c’est ma manière à moi de les aider un petit peu", confie Michèle Houste, mécanicienne en confection.