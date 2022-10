Guerre en Ukraine : dans cet abri antiatomique, un théâtre pour enfants improvisé

La vie culturelle tente, au milieu des bombes, d’exister. C’est un spectacle un peu particulier qui se joue sous terre. Pour y assister, il faut descendre plusieurs mètres. Dans un endroit secret, un abri antiatomique construit dans les années 1970 a été reconverti en salle de spectacle improvisée. La représentation peut s’y dérouler en toute sécurité.

"À cause de la guerre, aucun théâtre n’est ouvert, mais des enfants doivent rester des enfants, nous explique Serguei Miliutin, l’adjoint au maire de Kryvyï Rih. Ils doivent être heureux, avoir accès à ces spectacles. Tout le monde est en sécurité et ils s’amusent". "Les émotions, c’est très important. Encore plus pour les enfants qui, comme ça, oublient les bombardements", espère la comédienne du spectacle.

Mais la guerre se rappelle à eux : la ville ukrainienne de Zaporijjia, pilonnée par les Russes ces dernières semaines, a essuyé mardi encore une salve de douze missiles S-300 sur des infrastructures civiles.