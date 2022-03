Guerre en Ukraine : dans un village bombardé à Kiev

Un bombardement nous a été signalé ce samedi dans un village au Sud de Kiev. Dès notre arrivée, une femme nous interpelle : "Il faut monter ça au monde entier. S'il vous plaît, aidez-nous, sauvez-nous !". Il y aurait six morts. Igor fouille les décombres de ce qui était hier encore sa maison. Il est encore sidéré par la disparition de son épouse, de sa fille de 12 ans et de quatre autres proches. "Qu'est-ce qu'on a fait de mal, nous ? On n'a jamais agressé les Russes. Qui aurait pu penser ça ?".