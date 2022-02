Guerre en Ukraine : de nombreux blessés à l'hôpital de Kiev

Ici, l'abri de l'un des plus grands hôpitaux d'Ukraine a été transformé en chambre communal pour les enfants gravement malades. Ils doivent y rester avec leurs parents et ne peuvent sortir à cause des bombardements qui sont trop dangereux. Ils ne pourront probablement pas quitter les lieux qu'une fois la guerre terminée, mais le problème est que beaucoup d'enfants ont besoin de soins immédiats et parfois même de quitter le pays pour des opérations très lourdes.